Движение транспорта ограничат из-за репетиции к параду Победы в Москве с 21:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта из-за проведения репетиции к параду 9 Мая ограничат в центре Москвы 23 апреля с 21:00, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным Дептранса, проезд будет заблокирован по улице Тверской (на участке от Моховой до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой) и по 1-й Тверской-Ямской улице (от Большой Садовой до улицы Гашека) с 21:00 до завершения подготовки.

Движение планируют перекрыть на съезде на улицу Тверскую со стороны станции метро "Маяковская", улицу Моховую (от Воздвиженки до Тверской), улицу Охотный ряд (от Тверской до Большой Дмитровки) и улицу Большую Никитскую (от Моховой до Романова переулка).

Также возможны небольшие ограничения на Тверском бульваре (от Большой Никитской до Тверской), Страстном бульваре (от Тверской до Нарышкинского проезда) и в Большом Путинковском переулке (от Малой Дмитровки до Тверской). В связи с ограничениями водителям посоветовали заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в параде 9 Мая примут участие свыше 9 тысяч человек, а также 75 единиц техники и авиация. В пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которых разделят по видам войск ВС России.

