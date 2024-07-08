08 июля, 06:15Общество
Переменная облачность и жара до 30 градусов ожидается в Москве 8 июля
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 8 июля, передает Гидрометцентр России.
По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
В ночь на 9 июля температура в столице может опуститься до 14 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.
По словам синоптиков, текущий июль в Москве не будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, однако он войдет в пятерку самых жарких. Вместе с тем аномально жаркое начало месяца не предсказывает, что весь июль будет таким.
Москвичей также предупредили, что в воскресенье, 14 июля, в Москве пройдут залповые ливни высокой интенсивности. Столбики термометров при этом будут показывать около 30 градусов.
Жара до 31 градуса ожидается в Москве 8 и 9 июля