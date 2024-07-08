Переменная облачность и жара до 30 градусов ожидается в Москве 8 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 8 июля, передает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 9 июля температура в столице может опуститься до 14 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.

По словам синоптиков, текущий июль в Москве не будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, однако он войдет в пятерку самых жарких. Вместе с тем аномально жаркое начало месяца не предсказывает, что весь июль будет таким.

Москвичей также предупредили, что в воскресенье, 14 июля, в Москве пройдут залповые ливни высокой интенсивности. Столбики термометров при этом будут показывать около 30 градусов.