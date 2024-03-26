"Мой район. Новости": в столице отремонтируют один из самых длинных домов

Самый длинный дом, который пройдет в этом году через программу капитального ремонта, находится в районе Северное Тушино по адресу улица Свободы. В нем 12 подъездов.

Построенное в 1970 году здание нуждается в замене магистралей инженерных систем и в восстановлении первоначальной отделки. Особое внимание специалисты уделят фасадам: промоют стены, ликвидируют трещины, загерметизируют межпанельные швы, а затем нанесут декоративную штукатурку.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

