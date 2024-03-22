Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

В столице создают городской вокзал Шелепиха. В его составе есть множество проектов, которые должны улучшить транспортную ситуацию и соединить сразу несколько районов города.

Как рассказал Сергей Собянин, в этом районе столицы завершили важные работы по реконструкции и строительству путепроводов над Шмитовским проездом – это почти 2,5 километра дорог. Новый путепровод позволил связать микрорайон Мукомольного проезда с Звенигородским шоссе.

Как теперь организовано движение транспорта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.