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Новости

22 марта, 18:15

Город

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

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В столице создают городской вокзал Шелепиха. В его составе есть множество проектов, которые должны улучшить транспортную ситуацию и соединить сразу несколько районов города.

Как рассказал Сергей Собянин, в этом районе столицы завершили важные работы по реконструкции и строительству путепроводов над Шмитовским проездом – это почти 2,5 километра дорог. Новый путепровод позволил связать микрорайон Мукомольного проезда с Звенигородским шоссе.

Как теперь организовано движение транспорта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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