15 марта, 18:30Транспорт
"Мой район. Новости": беспилотный трамвай выйдет на маршрут в столице в 2024 году
Во второй половине 2024 года в Москве выйдет на маршрут беспилотный трамвай. На данный момент он ездит в тестовом режиме в депо с водителем в кабине. Он следит за четкой работой автоматики.
Умный трамвай распознает пассажиров и пешеходов, которые пересекают дорогу даже в неположенном месте. Кроме того, трамвай видит машины, светофорный сигнал, различает собак и кошек. Если животные будут переходить пути, то трамвай их пропустит.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".