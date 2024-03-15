"Мой район. Новости": беспилотный трамвай выйдет на маршрут в столице в 2024 году

Во второй половине 2024 года в Москве выйдет на маршрут беспилотный трамвай. На данный момент он ездит в тестовом режиме в депо с водителем в кабине. Он следит за четкой работой автоматики.

Умный трамвай распознает пассажиров и пешеходов, которые пересекают дорогу даже в неположенном месте. Кроме того, трамвай видит машины, светофорный сигнал, различает собак и кошек. Если животные будут переходить пути, то трамвай их пропустит.

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