Остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой не будет работать 18 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Остановку наземного транспорта "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой улице закроют в сторону станции метро "Лубянка" Сокольнической линии с 05:30 18 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В связи с ограничением жителей и гостей столицы призвали пользоваться остановками "Метро "Библиотека имени Ленина" на улице Воздвиженке для маршрутов автобусов м2, м7 и н2, "Манежная площадь" для маршрутов м6, м9, е10 и н11 и "Метро "Охотный Ряд" для маршрута м1.

Транспортное ведомство уточнило, что это связано с проведением мероприятия.

До этого Дептранс сообщил, что с 16 до 18 марта на некоторых улицах в центральной части Москвы временно перекроют движение, горожанам рекомендуется пересесть на общественный транспорт для личных поездок. В частности, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта будет перекрыто движение для транспорта и пешеходов на улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади.

Ранее стало известно, что эскалатор между станциями столичного метро "Лубянка" и "Кузнецкий Мост" закроют на ремонт с 18 марта. Пассажирам напомнили, что они всегда могут заранее посмотреть, где проводится ремонт, с помощью приложения "Метро Москвы" или на сайте подземки.



Эскалаторы будут поочередно закрывать на станции "ВДНХ"