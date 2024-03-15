Москвичам сообщили о перекрытиях на ряде улиц в центре 16–18 марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 16 до 18 марта на некоторых улицах в центральной части Москвы временно перекроют движение, горожанам рекомендуется пересесть на общественный транспорт для личных поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

В частности, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта будет перекрыто движение для транспорта и пешеходов на улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади.

18 марта с 06:00 до окончания мероприятия движение закроют:

на улице Ильинке, от Новой до Красной площади;

на улице Варварке, от Старой площади до Большого Москворецкого моста;

на Большом Москворецком мосту, от улицы Варварки до Болотной;

на площади Васильевский Спуск, от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;

на улице Москворецкой, от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Кроме того, в городе временно запретят парковать личный транспорт на некоторых участках:

с 00:01 16 марта до окончания мероприятия на улицах Ильинке и Варварке;

с 00:01 18 марта до окончания мероприятия на улице Москворецкой, Фрунзенской и Подгорной набережных.

Водителей призвали быть внимательнее и выстраивать маршруты заблаговременно.

Между тем москвичей предупредили о раннем вечернем разъезде на дорогах города из-за короткого рабочего дня 15 марта, он начнется около 16:00. Водителям посоветовали выезжать до него или отложить поездку на более позднее время. Кроме того, в качестве альтернативы москвичам предложили воспользоваться общественным транспортом.

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