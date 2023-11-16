16 ноября, 19:00Экономика
"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Теплая одежда
По итогам первого полугодия 2023 года Москва вошла в число субъектов-лидеров по развитию легкой промышленности. Как заявил Сергей Собянин, производство одежды увеличилось в три раза. В отрасли занято более 250 столичных компаний и почти 10 тысяч сотрудников.
Что предлагают московские компании? Как проходит процесс импортозамещения в легкой промышленности? Где в Москве покупать теплую одежду и как правильно ее выбрать? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе