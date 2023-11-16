Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Теплая одежда

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Теплая одежда

Володин предложил устанавливать разные ставки по льготной ипотеке в регионах РФ

"Деньги 24": специалисты рассказали, что нужно учитывать при обращении в банк

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Новости часа: московская компания начала поставлять банкоматы собственной разработки

"Время новых": столичные сувениры Moscow places

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут отменить

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что Wildberries изменила 20 пунктов правил в своей работе

По итогам первого полугодия 2023 года Москва вошла в число субъектов-лидеров по развитию легкой промышленности. Как заявил Сергей Собянин, производство одежды увеличилось в три раза. В отрасли занято более 250 столичных компаний и почти 10 тысяч сотрудников.

Что предлагают московские компании? Как проходит процесс импортозамещения в легкой промышленности? Где в Москве покупать теплую одежду и как правильно ее выбрать? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

Читайте также
Программа: Жизнь в большом городе
экономикагородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика