"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Теплая одежда

По итогам первого полугодия 2023 года Москва вошла в число субъектов-лидеров по развитию легкой промышленности. Как заявил Сергей Собянин, производство одежды увеличилось в три раза. В отрасли занято более 250 столичных компаний и почти 10 тысяч сотрудников.

Что предлагают московские компании? Как проходит процесс импортозамещения в легкой промышленности? Где в Москве покупать теплую одежду и как правильно ее выбрать? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".