Собянин: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити", согласно которому появятся новые проезды и надземный переход. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в проект входит обновление улиц Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, участков Пресненской и Краснопресненской набережных, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов. Всего более 4,5 километра столичных дорог, подчеркнул он.

Градоначальник добавил, что на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до улицы Антонова-Овсеенко сделают боковые проезды, а вдоль самого ТТК – разворотный съезд.

Также для удобства горожан обустроят широкую аллею в районе Шмитовского проезда и надземный переход через Выставочный переулок, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что семь автомобильных мостов откроют в Москве в течение двух лет. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, возведение новых мостов улучшит транспортную доступность десятков районов, обеспечит прямую связь между разными городскими магистралями и создаст новые варианты маршрутов передвижения.

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