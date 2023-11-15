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Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 12:16 по московскому времени евро упал на 1,17%, до 96,98 рубля. К 12:22 валюта ускорила снижение и была на уровне 96,81 рубля (падение 1,34%). Американская валюта потеряла 1,63%, опустившись до 89,13 рубля, юань торговался по 12,29 рубля (снижение на 1,44%).

Ранее 15 ноября евро потерял 0,31%, опустившись до 97,82 рубля. Между тем, по данным на 10:35, доллар снизился на 0,67%, до 89,99 рубля. К 10:40 валюта торговалась по 90,01 рубля (падение 0,65%). Китайская валюта упала на 0,44%, до 12,415 рубля.

Также отмечалось, что в октябре россияне в 3 раза нарастили покупку иностранной валюты по сравнению с сентябрем. В ЦБ объяснили, что показатель октября составит 120,9 миллиарда рублей, тогда как в сентябре объем покупок иностранной валюты жителями России составил 40,7 миллиарда рублей. Большая часть объема покупок пришлась на доллары и евро.

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