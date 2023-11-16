Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 12:15

Новости

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту

Новости часа: Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Новости часа: Собянин рассказал о программе фестиваля "Город неравнодушных" в Москве

Московский производитель начал поставки банкоматов собственного производства. Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Серийный выпуск отечественных банкоматов начали в мае, в московском индустриальном парке "Руднево". Аппараты на 80% состоят из российских компонентов. Программное обеспечение тоже собственное.

Полностью перейти на локальные комплектующие компания планирует в 2026 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика