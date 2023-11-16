Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Московский производитель начал поставки банкоматов собственного производства. Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Серийный выпуск отечественных банкоматов начали в мае, в московском индустриальном парке "Руднево". Аппараты на 80% состоят из российских компонентов. Программное обеспечение тоже собственное.

Полностью перейти на локальные комплектующие компания планирует в 2026 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.