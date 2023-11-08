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08 ноября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": градостроительная Москва

"Жизнь в большом городе": градостроительная Москва

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В Москве за последние пять лет стали строить в два раза больше жилых домов. Такую статистику привел Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Только в этом году московские строители сдали в эксплуатацию около 5 миллионов квадратных метров жилья. Для удобства горожан в столице стремительно развивается социальная и транспортная инфраструктура.

Что из глобальных градостроительных проектов предстоит осуществить? Какой видят столицу архитекторы и урбанисты? И открытие каких объектов ждет горожан совсем скоро?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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