"Жизнь в большом городе": градостроительная Москва

В Москве за последние пять лет стали строить в два раза больше жилых домов. Такую статистику привел Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Только в этом году московские строители сдали в эксплуатацию около 5 миллионов квадратных метров жилья. Для удобства горожан в столице стремительно развивается социальная и транспортная инфраструктура.

Что из глобальных градостроительных проектов предстоит осуществить? Какой видят столицу архитекторы и урбанисты? И открытие каких объектов ждет горожан совсем скоро?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".