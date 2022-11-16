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Новости

16 ноября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": обман на доставке

"Жизнь в большом городе": обман на доставке

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Посылки из Китая могут не успеть прийти к новогодним праздникам. Эксперты говорят, что транспортно-логистические компании, которые осуществляют доставку грузов из КНР в РФ по железной дороге и морю, сильно загружены.

В такой ситуации некоторые люди заказывают доставку товаров на других сервисах. Но всегда ли клиенты довольны тем, как выполнен заказ? Что чаще всего заказывают горожане? И что делать с мошенниками в этой сфере? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
обществовидеоЕвгения Мирошкина
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