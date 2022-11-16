"Жизнь в большом городе": обман на доставке

Посылки из Китая могут не успеть прийти к новогодним праздникам. Эксперты говорят, что транспортно-логистические компании, которые осуществляют доставку грузов из КНР в РФ по железной дороге и морю, сильно загружены.

В такой ситуации некоторые люди заказывают доставку товаров на других сервисах. Но всегда ли клиенты довольны тем, как выполнен заказ? Что чаще всего заказывают горожане? И что делать с мошенниками в этой сфере? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".