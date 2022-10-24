"Личная территория": "юристы или мошенники"

Екатерина Сингилева оказалась без средств к существованию, с денежным заемом в 240 тысяч рублей и четырехмесячным ребенком на руках. Сначала работодатель не оплатил ей декретный отпуск, потом юристы фирмы "ЮК Город закона", к которым она обратилась за помощью, уговорили наивную женщину взять заем на оплату их услуг.

В результате Екатерина так и не получила декретные деньги, однако огромный долг безработной женщине теперь придется выплачивать. Об этом – в программе "Личная территория".