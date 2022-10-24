Жителей Московского региона предупредили о гололедице и тумане

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице в ночь с 24 на 25 октября из-за гололедицы и тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр России на своем официальном сайте.

"На отдельных участках дорог – гололедица. Туман, период предупреждения – с 21:00 24 октября до 09:00 25 октября", – отмечается в материале.

В Подмосковье видимость во время тумана местами может составлять 100–500 метров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о переменчивой погоде с дождем и редкими снежинками в ближайшие несколько дней.

В понедельник, 24 октября, прогнозируется температура воздуха на уровне 8–10 градусов тепла и небольшие дожди, во вторник, 25 октября, ожидается 4–6 градусов тепла и солнечная погода.

Синоптик отметил, что в ночь на среду, 26 октября, осадков не ожидается, а к утру на севере региона возможны осадки, в том числе в виде снежинок.



"Атмосфера": 3 градуса тепла ожидается в столице вечером 24 октября

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