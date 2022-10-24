В Московском регионе 26 октября ожидаются редкие снежинки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о переменчивой погоде с дождем и редкими снежинками в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает ТАСС.

В Гидрометцентре сообщили, что в понедельник прогнозируется температура воздуха на уровне 8–10 градусов тепла и небольшие дожди, во вторник ожидается 4–6 градусов тепла и солнечная погода.

"В ночь на среду осадков не ожидается, а вот к утру среды по северу региона возможны осадки, в том числе в виде снежинок", – отметил Вильфанд.

Ранее первые снежинки в Московском регионе заметили 21 октября.

По информации Гидрометцентра, температура воздуха в среду, 26 октября, будет на уровне 5–7 градусов, в четверг – 6–11 градусов, а в пятницу 2–7 градусов. Во все эти дни будут продолжаться дожди.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в европейской части России, которая сохранится до середины декабря. Метеоролог уточнил, что теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные – со светлыми, дождливые – с сухими.

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