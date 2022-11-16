Замглавы Херсонской области Губареву задержали по делу об экономическом преступлении

Фото: телеграм-канал "k_gubareva"

Правоохранители задержали замгубернатора Херсонской области Екатерину Губареву за экономические преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, в настоящее время с ней проводят следственные действия.

В свою очередь, управление МВД по Херсонской области не подтверждает и не опровергает информацию о задержании.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию", – сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Губарева пропала. Ее муж заявил, что заместитель главы Херсонской области не выходит на связь с 16:30 вторника, 15 ноября. Якобы последний раз Губареву видели в здании регионального правительства в Геническе. Супруг женщины рассказал, что пытался дозвониться до временно исполняющего обязанности губернатора региона Владимира Сальдо, чтобы узнать о супруге, однако у него ничего не получалось.



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