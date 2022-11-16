Фото: vk.com/k_gubareva

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева перестала выходить на связь, сообщил ее супруг Павел Губарев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что его жена пропала накануне около 16:30, с того времени она ни с кем не связывалась. По его словам, последний раз ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.

"Попытки дозвониться (губернатору региона Владимиру. – Прим. ред.) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", – сказал Губарев.

15 ноября Сальдо сообщил, что эвакуация мирных жителей Херсонской области все еще продолжается. По его словам, со старта эвакуационных мероприятий более 115 тысяч человек перешли с правого на левый берег Днепра. Врио главы Херсонской области поделился, что граждане разместились в Каховке, Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани.

С 6 ноября в Каховском районе Херсонской области стартовала принудительная эвакуация. Горожан попросили немедленно уехать из населенных пунктов в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации добавили, что эвакуация проводится организованно транспортом.

Жителей Херсона начали вывозить на левый берег Днепра с 19 октября из-за ожидавшегося наступления ВСУ. 2 ноября власти Херсонской области объявили о завершении эвакуации мирных жителей с правобережной части региона.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска и организовать оборону на левом берегу Днепра после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина. Министр подчеркнул, что жизнь и здоровье российских военнослужащих являются приоритетом. 11 ноября переброска войск была завершена.

Позже представитель администрации Херсонской области Александр Фомин сообщил, что столица региона якобы временно перенесена из Херсона в Геническ, расположенный на берегу Азовского моря.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе, которая продолжается и на сегодняшний день.



Временной столицей Херсонской области стал город Геническ

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