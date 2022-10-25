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Новости

25 октября, 20:00

Общество

"Личная территория": "разборки в песочнице"

"Личная территория": "разборки в песочнице"

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Гюнель была потрясена жестокостью, с которой пришлось столкнуться ее дочери. Между восьмилетней Зарой и ее одноклассницей Лерой произошла драка, в результате которой Зара получила закрытую черепно-мозговую травму.

Реакция мамы Леры неоднозначна – сначала она пришла с извинениями, а потом стала отрицать вину дочери и отказалась выплачивать компенсацию лечения девочки. Об этом – в программе "Личная территория".

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Программа: Личная территория
обществовидеоАлиса Муравьева
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