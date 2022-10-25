Москвичи увидят солнечное затмение 25 октября

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Москвичи смогут увидеть солнечное затмение во вторник, 25 октября. Ожидается, что Луна закроет солнце в 12:24, сообщает портал "Метеоновости".

По словам экспертов, данное явление будет хорошо видно, так как большого скопления облаков не ожидается. Пик затмения придется на 13:38, в 14:51 оно уже закончится.

Уточняется, что солнце закроется примерно на 71%. При этом специалисты посоветовали всем наблюдателям использовать защиту для глаз.

Ранее астролог, мастер фэншуй Ирина Березовская порекомендовала не планировать масштабных дел в период коридора затмений. По ее словам, с 25 октября по 8 ноября не исключено повышение уровня эмоционального напряжения.

Эксперт рассказала, что в этот непростой период расслабиться поможет занятие спортом, массаж, водные процедуры, музыка и прогулки. Она уточнила, что также хорошо в этот период подумать о своей жизни, понять, как можно ее изменить.



Солнечное затмение можно будет наблюдать в столичном регионе 25 октября

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