Москвичам рассказали, как наблюдать за солнечным затмением 25 октября

Фото: ТАСС/AP/Julio Cortez

Солнечное затмение лучше наблюдать через засвеченную пленку, закопченную стеклянную пластинку или тонкую металлическую фольгу, чтобы не навредить глазам. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее астрономы сообщили, что 25 октября произойдет частное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать в том числе и из РФ. В свою очередь, синоптики рассказали, что москвичам также удастся увидеть это явление. Во вторник над городом не прогнозируется большого скопления облаков.

По словам Рублевой, само затмение начинается с 11:58 по московскому времени, однако жители столицы смогут его увидеть только после полудня.

"В столице все начнется в 12:25 по московскому времени. Постепенно Луна станет загораживать Солнце. Примерно в 13:40 наступит максимальная фаза затмения, когда она на две трети закроет светило. Солнце будет похоже на месяц. Затем Луна постепенно начнет сходить и где-то в 14:51 полностью сойдет с солнечного диска", – объяснила специалист.

Смотреть на затмение лучше всего с помощью специального фильтра, который можно сделать самостоятельно, говорит эксперт.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария В 12:25 берем засвеченную фотопленку, закопченную стеклянную пластинку или обычную тонкую металлическую фольгу. Ищем Солнце и смотрим на на него через такой простой, но достаточно эффективный фильтр.

Наблюдать за явлением невооруженным глазом не следует, предупреждает Рублева.

"На Солнце нельзя смотреть незащищенным глазом. Слишком много солнечного света, слишком большой световой поток. Страдает глаз, он начинает слезиться, защищается таким образом, и вы ничего и не увидите", – заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что 8 ноября произойдет полное затмение Луны. По данным астрономов, жителям столицы удастся увидеть только самый конец явления. Речь идет про его полутеневые фазы с 16:29 до 16:56 по московскому времени.



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