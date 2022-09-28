"Жизнь в большом городе": профессиональные кадры

Официальный уровень безработицы в Москве – 0,45%. С марта 2022 года он не поднимался выше половины процента, несмотря на санкции и уход иностранных компаний с российского рынка.

Как городу удается создавать новые рабочие места? Какие профессии наиболее востребованы в столице? И где помогут сменить специальность? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".