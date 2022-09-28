"Кто, если не мы": призывник рассказал, как получил повестку в военкомат

Сразу несколько временных пунктов мобилизации работают в данный момент в Москве. Там можно пройти медицинскую комиссию, проверить документы. Все организовано так, чтобы пойти добровольцем или оформиться по повестке в одном месте без лишней волокиты. Занимает процедура пару часов.

"Мне пришло заказное письмо на почту, но не было написано от кого, просто – Москва. Пошел на почту, а это оказалась повестка. Расписался, получил, приехал в военкомат".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.