"Жизнь в большом городе": ЕГЭ

26 мая одиннадцатиклассники будут сдавать первый ЕГЭ. Он пройдет в обычном допандемийном формате. Но некоторые изменения все же произойдут.

Какие будут изменения? Что делает город для обеспечения безопасности во время проведения экзаменов? И куда планируют поступать московские школьники после их завершения?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".