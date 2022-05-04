"Жизнь в большом городе": сон

Больше 40% россиян признаются, что плохо спят, а каждый пятый просыпается в плохом настроении.

Почему выспаться так сложно? Какие аксессуары помогут быстрее заснуть? И какие товары для сна производят в столице?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".