Крупный град в Москве сняли на видео

Видео: Москва 24

В некоторых районах Москвы и области прошел снег и град. Майскую аномалию сняли на видео.

По словам главы прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, на появление снега в Москве в мае повлиял ход облачности, произошел значительный заток холода с севера.

При этом утро в среду, 4 мая, было безоблачным, но позднее возникли кучевые облака.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в среду, 4 мая, в Московском регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и мокрым снегом. Температура воздуха в столице при этом снизится на 10 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о заморозках в столичном регионе в ночь на пятницу, 6 мая. По его словам, они будут последними в этом сезоне. Синоптик отметил, что погода в мае изменчива.

