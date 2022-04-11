"Жизнь в большом городе": столичные штрафы

Госдума приняла закон о штрафах за публичное сравнение СССР с нацистской Германией. Ответственность грозит тем, кто спекулирует валютой. Также с 1 марта действует новое взыскание за отсутствие техосмотра для тех машин, которым он необходим.

За что чаще штрафуют москвичей? Почему люди не платят по счетам? К чему это может привести? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".