"Фанимани": как удаленка меняет столичный рынок труда

Лопнет ли пузырь на рынке жилья в Москве? Как удаленка меняет столичный рынок труда? Почему спрос на настольные игры продолжает расти рекордными темпами?

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