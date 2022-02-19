"Wow эффект": панда Бин Дунь Дунь набирает популярность в Сети

Видео с Олимпийских игр в Пекине снова в трендах Twitter и TikTok. Только в этот раз в роли звезд там фигурируют не спортсмены, а панда Бин Дунь Дунь, которая является талисманом Игр.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".