Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В День защитника Отечества, 23 февраля, парковки в Москве будут бесплатными. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Бесплатными станут и парковки с повышенным тарифом. Без изменений останутся лишь тарифы на парковках со шлагбаумом.

По словам руководителя департамента Максима Ликсутова, в праздничные дни на дорогах становится меньше машин.

"Просим внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах, чтобы не спровоцировать ДТП и не создать помех движению транспорта", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на Грузинском Валу в Пресненском районе столицы появилась бесплатная автостоянка на 100 машино-мест. Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что ранее на этом месте была закрытая коммерческая парковка, оборудованная навесами и огороженная металлическим забором.

