Бесплатная автостоянка появилась на месте незаконной парковки в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улице Грузинский Вал в Пресненском районе столицы появилась бесплатная автостоянка на 100 машино-мест. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что ранее на этом месте была закрытая коммерческая парковка, оборудованная навесами и огороженная металлическим забором.

"Специалисты контрольного ведомства провели обследование и установили, что договор аренды на данный участок площадью свыше двух тысяч квадратных метров давно расторгнут. Соответственно, размещение ограждений и некапитальных объектов, препятствующих свободному доступу, а также эксплуатация парковки являлись незаконными", – отметил Овчинский.

В ходе работ специалисты демонтировали навесы площадью 450 квадратных метров, металлический забор и будку охраны.

Ранее сообщалось, что в Западном административном округе обнаружили незаконно возведенные объекты общей площадью 469 квадратных метров. Данные постройки были демонтированы.

Объекты не стояли на государственном кадастровом и техническом учете, при этом разрешительной документации на строительство не было предоставлено. Кроме того, для таких построек не оформили имущественные права.