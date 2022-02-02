Фото: Москва 24/Антон Великжанин

13 парковок со шлагбаумом планируется открыть в Москве до конца года, там смогут разместиться более 2,3 тысячи машин. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

При этом 12 парковок будут перехватывающими, они появятся у станций метро "Выхино", "Крюково", "Ховрино" и войдут в третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3). Еще на 13 действующих парковках установят современное оборудование и обновят инфраструктуру.

В Дептрансе уточнили, что сегодня в Москве работают 150 парковок со шлагбаумом, в том числе 75 перехватывающих. При этом в прошлом году были открыты еще 12 парковок, а на 48 участках появилась возможность оплачивать услугу картой "Тройка".

Ранее сообщалось, что в этом году парковки в столице будут бесплатными в течение 69 дней. Бесплатно припарковать автомобиль можно будет во время официальных праздников на всех улицах города. В 2022 году таких дней будет 20. Кроме новогодних праздников, это 23 февраля, 7 и 8 марта, 1, 2, 3, 9 и 10 мая, 12 и 13 июня, 4 и 5 ноября.

49 воскресных дней платной парковка будет только на улицах, на которых действует повышенный тариф – 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

