Почти 30 тыс кв метров земли в Москве сдадут под физкультурные комплексы и парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Город выставил на торги по аренде шесть участков под строительство плоскостных парковок и физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что в 2021 году в ходе аукционов были реализованы 38 земельных участков под строительство спортивных объектов.
"Сейчас в ходе земельно-имущественных торгов город планирует реализовать четыре участка под строительство объектов спортивного назначения, расположенных в Восточном, Юго-Восточном, Западном и Троицком административных округах. С победителем будет заключен договор аренды на 49 лет", – подчеркнул эксперт.
Площадь объектов варьируется от 5 до 8,6 тысячи квадратных метров. На строительство будущим победителям торгов отводится один год с даты заключения договора. На участках можно построить поля для игровых видов спорта, каток, бассейн или лыжную базу.
Участки, отведенные под плоскостные парковки, располагаются в ЦАО и ТиНАО. В совокупности там можно разместить 39 парковочных мест (12 и 27 соответственно). Срок договора составляет пять лет, причем подготовить парковку требуется за пять месяцев.
Заявки на участие в аукционах от города принимаются до 11 марта. Сами аукционы проведут 15 марта.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее рассказал, что с начала 2022 года Москва уже сдала в аренду 50 помещений по льготной ставке. Такая услуга предоставляется социальным учреждениям.
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