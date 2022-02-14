Москва сдала в аренду 50 помещений по льготной ставке с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала этого года Москва реализовала на торгах по льготной ставке 50 помещений. Еще по четырем объектам проходит заявочная кампания, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что арендовать городские объекты на льготных условиях МСП могут с 2017 года.
"За время действия программы более двух тысяч помещений были реализованы на открытых аукционах. В январе на торги выставили 54 объекта общей площадью 3 188 квадратных метров", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что больше всего недвижимости было реализовано на торгах в ЮАО и СЗАО. В настоящее время открытыми остаются заявочные кампании по четырем объектам в ЮВАО.
Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что самое большое помещение площадью 138,5 квадратного метра находится в Некрасовке.
"Три других объекта площадью 15, 31,8, 73,2 квадратного метра соответственно расположены в Марьине, Люблине и Капотне", – отметил Щербаков.
Ранее Ефимов рассказал, что столичные образовательные, медицинские, социальные и юридические учреждения сэкономили в сумме около 6 миллиардов рублей благодаря льготной аренде нежилой недвижимости в Москве. В настоящее время по сниженной ставке снимают помещения порядка 1,5 тысячи организаций.
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