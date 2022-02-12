"Wow эффект": Machine Gun Kelly и Уиллоу Смит сняли клип на совместный трек "emo girl"

Ностальгия по эмо и панк-року вернулась в клипе американских музыкантов. Machine Gun Kelly – он же Колсон Бэйкер – и Уиллоу Смит – дочь актера Уилла Смита – выпустили ролик к совместному треку "emo girl". В клипе снялся барабанщик группы blink-182 Трэвис Баркер, являющийся продюсером Machine Gun Kelly. Он исполнил роль человека, который привел детей на выставку, посвященную эмо-культуре.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".