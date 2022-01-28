В Канаде бастующие водители перекрыли трассы. Это сделали не менее 20 тысяч дальнобойщиков.

В стране уже начались проблемы с доставкой грузов. На работу не вышел каждый четвертый водитель.

Премьер Канады назвал протестующих маргиналами и самоизолировался. А еще заморозил на счетах деньги, собранные для проведения акции.

Десятки тысяч человек послали водителям средства на еду и бензин. Дальнобойщики выступают против новых антиковидных мер правительства. Чтобы пересечь американскую границу, им нужно вакцинироваться, а потом отсидеть двухнедельный карантин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.