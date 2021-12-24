Сотрудники Apple устроили забастовку и призвали не покупать продукты компании

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Устроившие забастовку сотрудники американской компании Apple призвали не покупать продукцию своей корпорации. Об этом сообщает News.ru.

"Обращаемся ко всем сотрудникам и клиентам Apple. Завтра, 24 декабря 2021 года, сотрудники Apple проводят забастовку с требованием улучшения условий труда", – сообщили работники.

Недовольные условиями труда создали сайт, на котором размещаются отчеты о нарушениях и открытые письма к руководству компании с требованиями улучшить условия работы. Они требуют от Apple обеспечения уважительной рабочей обстановки, оплачиваемый больничный и психологическую помощь.

Ранее американская компания Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad из-за отсутствия комплектующих. Кроме того, сотрудники заводов-партнеров не вышли на традиционную сверхурочную работу в преддверии новогодних праздников.