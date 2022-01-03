Около 8,3 млн раз пользователи в столице брали в аренду самокаты в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в сезоне 2021 года пользователи брали в аренду самокаты около 8,3 миллиона раз. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

"В 2021 году велосипеды брали в аренду 5 миллионов раз, а самокаты – 8,3 миллиона раз", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошедшем сезоне был увеличен парк велосипедов и самокатов, а также установлено много велопарковок и расширена география работы сервисов.

Ранее сообщалось, что за прошлый год пользователи прокатных самокатов в Москве проехали более 23 миллионов километров. При этом самая протяженная поездка составила 18 километров.

