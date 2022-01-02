Более 23 млн километров проехали пользователи прокатных самокатов в Москве за год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За 2021 год пользователи прокатных самокатов в Москве проехали более 23 миллионов километров, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. При этом самая протяженная поездка составила 18 километров.

Самое большое расстояние поездки на такси в прошлом году составило 1 553 километра. В среднем время поездок на этом виде транспорта составляло 22,2 минуты. Чаще всего москвичи заказывали такси в "Москва-сити", аэропорт Внуково, на Белорусский вокзал и Новый Арбат.

Пользователи прокатных велобайков вместе проехали 14,2 миллиона километров. На каршеринге самая длинная поездка составила 4 637 километров, в среднем на поездку тратилось 32,9 минуты.

Также Дептранс приводит статистику, согласно которой 62% москвичей предпочитают общественный транспорт. Личный транспорт выбирают 38% жителей города. На улицах города в сутки в среднем ездило 3,11 миллиона автомобилей. Среднесуточная скорость на основных магистралях города составила 33 километра в час.

Ранее сообщалось, что парковки на всех столичных улицах стали бесплатными по 8 января. 9 января парковки будут работать по правилам воскресенья. Автомобилисты смогут припарковаться бесплатно в любом месте города, за исключением улиц с повышенным тарифом и парковок со шлагбаумом.