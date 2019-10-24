"Сеть": в Instagram украли луну

Домохозяйка из Калмыкии выложила в Instagram фото, на котором ее муж заталкивает луну в багажник автомобиля. Предыдущее фото девушки с кражей солнца разлетелось по мировым соцсетям. А многие западные блогеры стали выдавать кадр за свой.

"Теперь у нас есть и солнце, и луна. На фото реально все, кроме звезд, небо было скучное, без единого облака, так что для полноты картины пришлось добавить и звезды. Чего бы еще украсть?" – так подписала автор свой снимок. На ее страничке фото лайкнули несколько тысяч раз. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".