Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

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С 2000 года смертность от отравления алкоголем в России снизилась почти в три раза. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Сокращается смертность от алкогольных отравлений. Если говорить о сокращении этого показателя, то с 2000 года он сократился почти в три раза", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам замминистра, норма потребления алкоголя на человека сегодня в три раза меньше, чем десять лет назад. Это свидетельствует о том, что предпринимаемые руководством страны меры по снижению потребления алкоголя оказались эффективны.

Ранее в министерстве подсчитали, что самое большое число страдающих алкоголизмом россиян проживает в Чукотском автономном округе. На десять тысяч взрослых жителей в регионе приходится 29 человек с диагнозом "алкоголизм". На втором месте находится Якутия, где на 10 тысяч населения приходится 23 алкоголика. Ненецкий автономный округ занял третье место с показателем 20 пациентов на десять тысяч.

