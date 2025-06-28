"Москва сегодня": зарплаты миллениалов и зумеров выросли быстрее средних по стране

Доходы миллениалов и зумеров начали расти быстрее средних зарплат по стране. По оценкам аналитиков, за год зарплаты представителей этих поколений выросли примерно на 17%. Более молодые сотрудники сегодня предъявляют даже более высокие требования к условиям труда, чем их старшие коллеги.

Аналитики отмечают: зумеры меняют трудовые правила, устраивают шоу из увольнений и все чаще выбирают гибкий график вместо карьеры. Почему их называют "кошмаром руководителей"? И как москвичи оценивают изменения на рынке труда?

Подробнее – в программе "Москва сегодня".