"Москва сегодня": власти столицы ввели меры поддержки экономики города в условиях санкций

Многие европейские государства наложили санкции на различные сферы экономики России. Например, зарегистрированные в России и Белоруссии грузовики больше не будут пускать на территорию Евросоюза. Пока это не коснется товаров первой необходимости. Закрыто также и небо для России, что лишь усложняет доставку различных товаров.

Чтобы минимизировать возможные потери и восстановить логистические цепочки, нарушенные из-за санкций, было решено создать новые грузовой авиамост. Для этого правительство Москвы подписало соглашение с авиакомпанией “Волга-Днепр”. Этим мостом до конца года в город планируют доставить около 20 тысяч тонн критически важных грузов на 9,5 миллиарда рублей. Благодаря этому решению с одной стороны предприятия будут обеспечены всем необходимым, а с другой – авиакомпания сможет продолжить свою деятельность и сохранить работу трем тысячам сотрудников.

Также сильно страдает малый и средний бизнес. Предприниматели сталкиваются с повышением цен на поставки, нарушениями логистики и прочими проблемами. Для поддержки бизнеса, в котором задействованы больше четырех миллионов человек, власти столицы применяют различные меры поддержки. Ключевой задачей стало снижение экономического урона от вводимых санкций. Сюда входит сохранение рабочих мест, помощь людям в этой сложной ситуации. Власти стремятся также к тому, чтобы сохранить предприятия и бизнес, а еще создать условия для импортозамещения.

Поддержка происходит за счет нескольких программ, касающихся субсидирования и различных льгот. Например, компании любого размера из любых отраслей экономики могут получить гранты на создание импортозамещающих производств. Главное, чтобы это было полезно для города. То есть связано со сферами здравоохранения, ЖКХ, транспорта, строительства и прочими. В таком случае предприниматель может получить до 100 миллионов рублей. Предлагают также гранты на открытие новых точек общепита. Деньги дадут тем, кто готов развивать национальный фаст-фуд.

Уже одобрены первые льготные кредиты для московских промышленников. За первую неделю действия программы поступило 44 заявки на 17 миллиардов рублей. Но это только первый этап реализации. Всего по этой программе компании смогут привлечь до 150 миллиардов рублей. Ставка по льготному кредиту составит 15% годовых, что на 10 пунктов ниже стандартных банковских программ.

Такие кредиты могут получить не только промышленные предприятия, но и инвесторы, вкладывающиеся в строительство. Сделано это для того, чтобы в городе не появлялось новых обанкроченных компаний и долгостроев.

Кроме того, закупки оборудования и программного обеспечения для городских нужд сокращать не будут. А там, где это возможно планируют переходить на долгосрочные контакты, чтобы предприятия знали, что обеспечены заказами на годы вперед.

Что же касается кафе и ресторанов, то теперь они могут экономить на демонтаже летних веранд. Разбирать их не придется, если они расположены там, где никому зимой не помешают.

Еще одна экономическая поддержка касается тех, кто работает на первых этажах жилых домов. Это не только кафе и рестораны, но также бутики и небольшие магазинчики. Теперь перепланировку можно будет сделать без согласования с Москомархитектурой. А до конца года ввели мораторий на штрафы за выполненные ранее перепланировки.

Что же касается работы для граждан, то москвичам, которым грозит потеря работы, окажут психологическую поддержку, переучат и трудоустроят. Есть несколько для этого механизмов. Например, пройти переобучение как в онлайн, так и офлайн-формате можно в "Технограде". В программе находятся самые востребованные в данный момент направления – от инженерных специальностей до гостиничного и ресторанного бизнеса. Уже заработала горячая линия по дополнительному обучению и адаптации на рынке труда в новых условиях.

Кроме того, в Москве открыли кадровый центр, который будет заниматься массовым трудоустройством сокращаемых работников. Им найдут подходящие вакансии в других компаниях. При этом сотрудники службы занятости сами придут в крупные компании, чтобы понять, грозят ли сокращения или длительные простои. Предполагается, что можно будет организовать бесшовный перевод сотрудников из одной компании в другую. Если человеку уже нужна работа, то он может также обратиться в Центры занятости.

Об этом – в программе "Москва сегодня".