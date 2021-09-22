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19:20

"Москва сегодня": Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт" в МИИТе

мэр Москвы город видео Анна Белоглазкина

Сергей Собянин открыл новый детский технопарк "Московский транспорт" на базе Российского университета транспорта (МИИТ), который в этом году отмечает 125-летие.

В технопарке создано 4 лаборатории. В лаборатории промышленного дизайна студенты будут разрабатывать проекты городского транспорта, объектов инфрастурктуры, а в лаборатории умных технологий изучат беспилотное вождение и управление движением. Также есть VR/AR-лаборатория, в которой дети смогут использовать программы из области компьютерного зрения и 3D-моделирования. А лаборатория водного транспорта посвящена судомоделированию, робототехнике и электронике.

Мэр напомнил, что в столице создано уже 18 детских технопарков. Как правило, их создают в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями. В целом за несколько лет в этих технопарках прошли обучение около 350 тысяч человек. Как подчеркнул Собянин, многие из них получили навыки инженерной работы, поступили в федеральные вузы, в том числе в Бауманку, МГУ и в другие ведущие институты.

"Многие пока учатся еще в школах, но те уникальные, современные навыки, которые получают ребята в этих технопарках, конечно, останутся на всю жизнь. Привьем им интерес к занятиям наукой, техникой, новейшими технологиями," – добавил градоначальник.

Отмечается, что каждый день обучение в технопарках проходят около 150 тысяч детей. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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