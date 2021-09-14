"Москва сегодня": Собянин рассказал о завершении реконструкции еще 10 городских поликлиник

19:20
Сергей Собянин открыл головное здание детской городской поликлиники № 130 в Крылатском после комплексной реконструкции. Мэр отметил, что ко Дню города завершили ремонт сразу в 10 столичных поликлиниках.
Градоначальник также рассказал о расширении программы реконструкции. Собянин сообщил, что было принято решение продлить программу до 200 поликлиник.
Сегодняшние городские поликлиники – это телемедицина, ЕМИАС, искусственный интеллект. В зданиях после капремонта можно проводить высокоточную диагностику на цифровом оборудовании, а в каждом филиале – минимум 8 самых востребованных специалистов.
Отдельного внимания заслуживают фильтр-боксы. Они актуальны во время пандемии коронавируса, потому что разделяют потоки больных и здоровых пациентов.
Под программу ремонта попали еще 60 столичных объектов. Это значит, что в ближайшее время обновится половина амбулаторного фонда Москвы.
В Нагатинском Затоне, например, новое здание вместит сразу три профильных направления: поликлинику для взрослых, детей и женскую консультацию. Все поделено на блоки, и пациенты не будут пересекаться.
Планируется, что новая поликлиника в Нагатинском Затоне заработает в ближайшие месяц-два и сможет принимать более 60 тысяч человек. В частности, отделение для взрослых рассчитано на 54 тысяч человек, детская поликлиника – на 7 тысяч больных, и более 16 тысяч пациенток будут наблюдаться в женской консультации.
Всего же за последние годы в Москве построили уже 50 новых поликлиник. При этом планируется сдать еще 30 абсолютно новых зданий, подходящих под требования нового московского стандарта. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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