"Москва сегодня": Собянин рассказал о завершении реконструкции еще 10 городских поликлиник

Сергей Собянин открыл головное здание детской городской поликлиники № 130 в Крылатском после комплексной реконструкции. Мэр отметил, что ко Дню города завершили ремонт сразу в 10 столичных поликлиниках.

Градоначальник также рассказал о расширении программы реконструкции. Собянин сообщил, что было принято решение продлить программу до 200 поликлиник.

Сегодняшние городские поликлиники – это телемедицина, ЕМИАС, искусственный интеллект. В зданиях после капремонта можно проводить высокоточную диагностику на цифровом оборудовании, а в каждом филиале – минимум 8 самых востребованных специалистов.

Отдельного внимания заслуживают фильтр-боксы. Они актуальны во время пандемии коронавируса, потому что разделяют потоки больных и здоровых пациентов.

Под программу ремонта попали еще 60 столичных объектов. Это значит, что в ближайшее время обновится половина амбулаторного фонда Москвы.

В Нагатинском Затоне, например, новое здание вместит сразу три профильных направления: поликлинику для взрослых, детей и женскую консультацию. Все поделено на блоки, и пациенты не будут пересекаться.

Планируется, что новая поликлиника в Нагатинском Затоне заработает в ближайшие месяц-два и сможет принимать более 60 тысяч человек. В частности, отделение для взрослых рассчитано на 54 тысяч человек, детская поликлиника – на 7 тысяч больных, и более 16 тысяч пациенток будут наблюдаться в женской консультации.

Всего же за последние годы в Москве построили уже 50 новых поликлиник. При этом планируется сдать еще 30 абсолютно новых зданий, подходящих под требования нового московского стандарта. Об этом – в программе "Москва сегодня".