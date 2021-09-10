"Москва сегодня": Собянин отметил уникальность строящегося в "Лужниках" дворца единоборств

19:20
Сергей Собянин осмотрел ход строительства международных центров самбо и бокса в "Лужниках". Мэр отметил уникальность строящегося дворца единоборств.
"Создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо. Это и тренировочные залы, залы для проведения соревнования любого уровня, в том числе и мировые чемпионаты", – отметил Собянин.
Градоначальник добавил, что в центрах разместят тренажерные и игровые залы, бассейны. Также там планируется проводить теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей.
Собянин выразил уверенность в том, что новый объект привлечет внимание десятков тысяч спортсменов.
Уже в этом году основные строительные работы планируют завершить, а в следующем году в международном центре Самбо и бокса смогут проводить соревнования.
На сегодняшний день в Москве самбо занимаются больше 47 тысяч детей и взрослых, а в московской сборной по этому виду спорта 769 человек. Боксом занимаются всего 29 тысяч взрослых и детей, а в сборной команде Москвы – 580 спортсменов. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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