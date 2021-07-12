"Москва сегодня": в России зафиксировали первый случай EVALI

Тяжелая дыхательная недостаточность, одышка, кашель, боль в животе и резкое снижение веса – все это после всего лишь месяца курения вейпа.
Эти симптомы едва не стали фатальными для 17-летнего Арсения. Врачам сразу стало понятно, что без искусственной вентиляции легких парень бы не справился. Ведь когда он попал в больницу, дышать самостоятельно уже не мог.
Сопоставив все факты, врачи пришли к заключению, что это первый в России случай EVALI. Это английская абрревиатура, которая в переводе расшифровывается как легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга.
Впервые описали это заболевание в 2019 году в Штатах. И уже сейчас известно, что оно смертельно в двух с половиной процентах случаев. А все потому, что вещества, входящие в состав курительных смесей, повреждают поверхностную оболочку бронхиол и альвеол. Это приводит к тому, что часть легочной системы выключается из процесса дыхания, что влечет за собой удушье, одышку.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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