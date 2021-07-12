А в некоторых районах Москвы термометры сегодня показали больше сорока. Кадры нам присылают наши телезрители.

Если у вас тоже зашкаливает уличный градусник, если ему уже не хватает делений, то присылайте нам эти кадры, мы обязательно их покажем.