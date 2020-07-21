В Минздраве призвали отказаться от стильного оформления курилок в аэропортах

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Министерство здравоохранения России призвало аэропорты отказаться от стильного оформления и открытого обзора зон для курения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся", – заявили в ведомстве.

По мнению экспертов Минздрава, реклама табачной и никотиносодержащей продукции способствует росту интереса и потребления, в том числе среди несовершеннолетних.

Согласно последней редакции антитабачного закона, специальные места для курения можно создавать в аэропортах. По похожему принципу могут быть организованы курилки для электронных сигарет и вейпов, поскольку они приравнены к сигаретам.

