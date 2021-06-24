"Москва сегодня": жителям столицы разъяснили новый порядок посещения заведений общепита

19:15
С 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только горожане, предъявившие специальный QR-код. Он доступен всем сделавшим прививку от коронавируса, переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющим отрицательный ПЦР-тест.
Результат ПЦР-теста будет считаться действительным в течение трех дней, при этом сделать его необходимо в любой из столичных лабораторий, передающих сведения в ЕМИАС.
Специальный QR-код можно получить в электронной медкарте, личном кабинете на портале mos.ru или в приложении ЕМИАС.ИНФО.
При этом несовершеннолетние могут ходить в кафе и рестораны без QR-кодов. Правда, только в том случае, если их сопровождают взрослые, защищенные от коронавируса.
Кроме того, QR-коды будут не нужны для посещения столичных веранд и летних кафе до 12 июля.
Также предъявление кода не требуется для обедов в столовых, буфетах при колледжах, университетах и на предприятиях. Если вход доступен только сотрудникам или учащимся, то никаких дополнительных разрешений не требуется.
Не нужен QR-код и для постояльцев гостиниц, хостелов, если они захотят перекусить в кафе или ресторане при гостинице. Главное условие, чтобы заведение было закрыто для тех, кто там не проживает. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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